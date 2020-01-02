1 января на Донбассе военный Юрий Сергеев совершил самоубийство. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-службу штаба операции объединенных сил.

— Юрий Сергеев погиб в результате самоубийства, - заявили в штабе ООС.

По словам представителя штаба, Сергеев погиб в пункте постоянной дислокации бригады.

Его жена уточнила в Facebook, что Сергеев ушел из жизни в 14:00.

Также о самоубийстве украинского военного в Twitter сообщал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан.

Напомним, 1 января, в зоне боевых действий на востоке Украины один боец Вооруженных сил получил ранение.