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1 января на Донбассе военный Юрий Сергеев совершил самоубийство. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-службу штаба операции объединенных сил.
— Юрий Сергеев погиб в результате самоубийства, - заявили в штабе ООС.
По словам представителя штаба, Сергеев погиб в пункте постоянной дислокации бригады.
Его жена уточнила в Facebook, что Сергеев ушел из жизни в 14:00.
Также о самоубийстве украинского военного в Twitter сообщал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан.
Напомним, 1 января, в зоне боевых действий на востоке Украины один боец Вооруженных сил получил ранение.
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1 января на Донбассе военный Юрий Сергеев совершил самоубийство. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-службу штаба операции объединенных сил.
— Юрий Сергеев погиб в результате самоубийства, - заявили в штабе ООС.
По словам представителя штаба, Сергеев погиб в пункте постоянной дислокации бригады.
Его жена уточнила в Facebook, что Сергеев ушел из жизни в 14:00.
Также о самоубийстве украинского военного в Twitter сообщал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан.
Напомним, 1 января, в зоне боевых действий на востоке Украины один боец Вооруженных сил получил ранение.