|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:17
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев будет лично контролировать расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Ход расследования буду контролировать лично, - написал Юрий Гусев.
Юрий Гусев подчеркнул, что расследование резонансного убийства «должно быть профессиональным и беспристрастным».
— Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукин, которое произошло утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно это я подчеркнул во время координационного совещания с правоохранителями 3 января, - написал Юрий Гусев.
Руководитель области добавил, что вместе с прокурором области Игорем Ивченко встретится с семьей погибшего.
Как сообщалось, в Каховке в Херсонской области 4 января начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя, произошедшее накануне.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев будет лично контролировать расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Ход расследования буду контролировать лично, - написал Юрий Гусев.
Юрий Гусев подчеркнул, что расследование резонансного убийства «должно быть профессиональным и беспристрастным».
— Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукин, которое произошло утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно это я подчеркнул во время координационного совещания с правоохранителями 3 января, - написал Юрий Гусев.
Руководитель области добавил, что вместе с прокурором области Игорем Ивченко встретится с семьей погибшего.
Как сообщалось, в Каховке в Херсонской области 4 января начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя, произошедшее накануне.