Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев будет лично контролировать расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Ход расследования буду контролировать лично, - написал Юрий Гусев.

Юрий Гусев подчеркнул, что расследование резонансного убийства «должно быть профессиональным и беспристрастным».

— Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукин, которое произошло утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно это я подчеркнул во время координационного совещания с правоохранителями 3 января, - написал Юрий Гусев.

Руководитель области добавил, что вместе с прокурором области Игорем Ивченко встретится с семьей погибшего.

Как сообщалось, в Каховке в Херсонской области 4 января начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя, произошедшее накануне.