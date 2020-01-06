В Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется.

Об этом сообщает британская

Проливные дожди прошли по восточному побережью, от Сиднея до Мельбурна, а также в других частях Нового Южного Уэльса.

Но в воскресенье вечером местные власти предупредили, что температура повысится к четвергу.

— Пока не оснований для самоуспокоения, – предупредила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Выходные дни были очень тяжелыми, так как огонь уничтожил еще несколько сотен домов. В сельской местности небо приобрело красный цвет, а воздух наполнен пеплом и дымом, что сильно затрудняет дыхание.

Накануне сообщалось, что в стране есть еще почти 200 пожаров, более 1200 домов разрушено и миллионы гектаров земли выжжены.

Как сообщалось ранее, в Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).