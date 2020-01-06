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В словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал HNonline.
В то же время местные СМИ пишут, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев.
— На автотрассе D1 под Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус, - говорится в сообщении.
Напомним, на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли двое водителей.
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В словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал HNonline.
В то же время местные СМИ пишут, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев.
— На автотрассе D1 под Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус, - говорится в сообщении.
Напомним, на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли двое водителей.