В словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал HNonline.

В то же время местные СМИ пишут, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев.

— На автотрассе D1 под Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус, - говорится в сообщении.

Напомним, на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли двое водителей.