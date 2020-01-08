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В Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Установлено, что происшествие произошло 6 января по месту жительства подозреваемого, куда по приглашению пришел пострадавший. Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, его изнасиловал. После преступник вытолкал его на улицу, где он, немного пройдя, снова потерял сознание.
Было установлено, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали, вероятно, посторонним предметом.
За совершение указанного преступления полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 31-летнего местного жителя и по согласованию с прокуратурой сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 152 УК Украины «Изнасилование».
Сейчас следствие продолжается. Вещественные доказательства изъяты. Назначено проведение ряда экспертиз. Подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 6 января из автомобиля 34-летнего мужчины в Заводском районе Николаева неизвестный похитил сумку с 70 тысячами гривен и его пневматический пистолет.
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В Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Установлено, что происшествие произошло 6 января по месту жительства подозреваемого, куда по приглашению пришел пострадавший. Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, его изнасиловал. После преступник вытолкал его на улицу, где он, немного пройдя, снова потерял сознание.
Было установлено, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали, вероятно, посторонним предметом.
За совершение указанного преступления полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 31-летнего местного жителя и по согласованию с прокуратурой сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 152 УК Украины «Изнасилование».
Сейчас следствие продолжается. Вещественные доказательства изъяты. Назначено проведение ряда экспертиз. Подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 6 января из автомобиля 34-летнего мужчины в Заводском районе Николаева неизвестный похитил сумку с 70 тысячами гривен и его пневматический пистолет.