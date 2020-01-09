В среду вечером, 8 января на автотрассе «Киев-Сумы-Юнаковка», вблизи села Гамалеевка Лебединского района Сумской области столкнулись грузовик Skania и внедорожник Chevrolet. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Второй погибший - 30-летний водитель Chevrolet, еще двое пассажиров внедорожника, женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний - в тяжелом, неконтактном состоянии.

Водитель тяжеловеса SKANIA не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В полиции по факту ДТП уже открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что в понедельник, 6 января, на трассе «Днепр - Николаев» в Баштанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 28-летний водитель легкового автомобиля «Opel» получил травмы, несовместимые с жизнью.