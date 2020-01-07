В понедельник, 6 января, на трассе «Днепр - Николаев» в Баштанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 28-летний водитель легкового автомобиля «Opel» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что в 23:40 возле села Добрая Криница водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.

Событие квалифицированы по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».

Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Напомним, полицейские устанавливают обстоятельства и ищут очевидцев аварии в Вознесенском районе, в результате которого погиб водитель, а пассажир госпитализирован.