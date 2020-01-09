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За прошедшие сутки 8 января на пожарах в Николаевской области пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Первый случай произошел в селе Баштанка на улице Школьная. В Городскую больницу №3 Николаева в тяжелом состоянии доставили мужчина 1975 года рождения с ожогами, которые он получил при пожаре в здании, которое не эксплуатируется. Спасатели на место не вызывались.
Второй случай произошел в 19:35. Поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в селе Синюхин Брод в Первомайском районе.
По указанному адресу было направлено отделение 23 государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Подгородняя». МПО спасла женщину 1961 года рождения. Пострадавшую с ожогами и в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Первомайской больницы.
Пожар на площади 20 м2 в 19:55 локализовали, в 20:20 ликвидировали, его причина устанавливается.
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За прошедшие сутки 8 января на пожарах в Николаевской области пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Первый случай произошел в селе Баштанка на улице Школьная. В Городскую больницу №3 Николаева в тяжелом состоянии доставили мужчина 1975 года рождения с ожогами, которые он получил при пожаре в здании, которое не эксплуатируется. Спасатели на место не вызывались.
Второй случай произошел в 19:35. Поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в селе Синюхин Брод в Первомайском районе.
По указанному адресу было направлено отделение 23 государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Подгородняя». МПО спасла женщину 1961 года рождения. Пострадавшую с ожогами и в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Первомайской больницы.
Пожар на площади 20 м2 в 19:55 локализовали, в 20:20 ликвидировали, его причина устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Киеве горел «Зал царства свидетелей Иеговы» — один мужчина получил ожоги.