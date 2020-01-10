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Ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.
Об этом сообщил один из расследователей Bellingcat на странице в Twitter.
Как заявил журналист Кристо Грозев, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет украинской авиакомпании МАУ. Расследователь установил, что ракета, возможно, была запущена с секретной базы IRSG.
— Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG, - написал Кристо Грозев.
Напомним, ранее в сети появилось новое видео, демонстрирующее якобы попадание ракеты в рейс 752 «Тегеран – Киев» до его падения, в результате которого погибли 176 человек.
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Ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.
Об этом сообщил один из расследователей Bellingcat на странице в Twitter.
Как заявил журналист Кристо Грозев, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет украинской авиакомпании МАУ. Расследователь установил, что ракета, возможно, была запущена с секретной базы IRSG.
— Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG, - написал Кристо Грозев.
Напомним, ранее в сети появилось новое видео, демонстрирующее якобы попадание ракеты в рейс 752 «Тегеран – Киев» до его падения, в результате которого погибли 176 человек.