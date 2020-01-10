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Во время обстрела 9 января в зоне боевых действий на Донбассе погиб 23-летний старший солдат 28 отдельной механизированной бригады Николай Довженко.
Как сообщили на странице «28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода» в Facebook, противник открыл огонь около 23 часов из стрелкового оружия
— Сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий. Старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице, – сообщили его сослуживцы.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе за сутки 9 января противник шесть раз открывал огонь. Один украинский военный был убит, еще один получил ранение.
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Во время обстрела 9 января в зоне боевых действий на Донбассе погиб 23-летний старший солдат 28 отдельной механизированной бригады Николай Довженко.
Как сообщили на странице «28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода» в Facebook, противник открыл огонь около 23 часов из стрелкового оружия
— Сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий. Старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице, – сообщили его сослуживцы.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе за сутки 9 января противник шесть раз открывал огонь. Один украинский военный был убит, еще один получил ранение.