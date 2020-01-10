Оккупационные войска Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, пять обстрелов по позициям Объединенных сил было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.