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Оккупационные войска Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, пять обстрелов по позициям Объединенных сил было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
«Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения», — сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе
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Оккупационные войска Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, пять обстрелов по позициям Объединенных сил было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
«Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения», — сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе