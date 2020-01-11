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Сегодня, 11 января, в Николаеве полицейские задержали организатора и четырех членов преступной группы. Их человек задержали непосредственно на одной из улиц города Николаева, еще одного в кафе, где он ожидал других участников. Жертв или свидетелей вымогательств ОПГ просят сообщить о её преступлениях следствию.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
В операции принимали участие оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области, следователи следственного управления полиции в Николаевской области с участием областной прокуратуры и спецназовцев роты особого назначения полиции
В состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 25-ти до 42-х годов.
В ходе следственно-оперативных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 660 тысяч гривен, которые бизнесмен якобы должен. При этом, они предупредили потерпевшего, что в случае отказа они применят к нему меры физического убеждения.
Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части «долга», 250 тысяч гривен, тогда их и задержали.
Пять членов преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все они местные жители в возрасте от 25-ти до 42-х годов. Организатор и один из участников ранее неоднократно были осуждены за совершение тяжких преступлений.
Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и в авто задержанных. С места происшествия изъяты 250 тысяч гривен, а в одном из авто правонарушителей изъяли оружие.
Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
— Обращаемся к гражданам: если вы владеете информацией о других фактов противоправной деятельности этой преступной группы или от вас или ваших близких требуют средства - обращаетесь к управлению стратегических расследований в Николаевской области, - говорится в сообщении полиции.
Напомним, что сегодня, 11 января, на проспекте Центральном в Николаеве, работники Нацполиции и Госбюро расследований задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством.
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Сегодня, 11 января, в Николаеве полицейские задержали организатора и четырех членов преступной группы. Их человек задержали непосредственно на одной из улиц города Николаева, еще одного в кафе, где он ожидал других участников. Жертв или свидетелей вымогательств ОПГ просят сообщить о её преступлениях следствию.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
В операции принимали участие оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области, следователи следственного управления полиции в Николаевской области с участием областной прокуратуры и спецназовцев роты особого назначения полиции
В состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 25-ти до 42-х годов.
В ходе следственно-оперативных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 660 тысяч гривен, которые бизнесмен якобы должен. При этом, они предупредили потерпевшего, что в случае отказа они применят к нему меры физического убеждения.
Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части «долга», 250 тысяч гривен, тогда их и задержали.
Пять членов преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все они местные жители в возрасте от 25-ти до 42-х годов. Организатор и один из участников ранее неоднократно были осуждены за совершение тяжких преступлений.
Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и в авто задержанных. С места происшествия изъяты 250 тысяч гривен, а в одном из авто правонарушителей изъяли оружие.
Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
— Обращаемся к гражданам: если вы владеете информацией о других фактов противоправной деятельности этой преступной группы или от вас или ваших близких требуют средства - обращаетесь к управлению стратегических расследований в Николаевской области, - говорится в сообщении полиции.
Напомним, что сегодня, 11 января, на проспекте Центральном в Николаеве, работники Нацполиции и Госбюро расследований задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством.