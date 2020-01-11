Мужчину направили к травматологу, но на прием он не пришел. Отмечается, что наблюдение за собакой не проводилось - животное убежало. 11 января 2020 года больного госпитализировали с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма» тяжелого течения - у него наблюдаются гидро- и аэрофобия.
В ЦОЗ отмечают, что если укусило, поцарапало или лизнуло бездомное, дикое животное, необходимо немедленно обратиться к врачу.
— Инкубационный период бешенства у человека, как правило, длится 1-3 месяца, но может варьироваться от одной недели до года. В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. В случае задержки с предоставлением квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна, - сказано в сообщении.
Напомним, что временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.