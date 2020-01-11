Сегодня, 11 января, в Николаевской области 31-летнего мужчину, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака, госпитализировали в больницу. У больного наблюдаются гидро- и аэрофобия.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, мужчина еще летом обратился за помощью, но от профилактических прививок отказался.