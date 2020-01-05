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Временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.
Как сообщает «Преступности.НЕТ», Виктор Линник будет руководить предприятием до проведения конкурса на должность нового директора. За это время он должен будет провести аудит и инвентаризацию КП, а также решить вопрос с увольнением сотрудников. Официально он будет назначен 8 января.
«Суспільне» сообщает, что Виктор Линник вместе с представителями Департамента жилищно-коммунального хозяйства пришел в КП «Центр защиты животных» 3 января для оформления документов на назначение на должность заместителя директора предприятия. В тот же день состоялась пресс-конференция бывшего директора предприятия Александра Голобродского, который заявил об уходе почти всех сотрудников предприятия.
— У меня были животные, поэтому я отношусь к ним достаточно гуманно и позитивно. По образованию я юрист, - сказал Виктор Линник.
Что касается курса, по которому будет вести предприятие, Виктор Линник не комментирует: «Я хотел пока что сказать, что не буду давать сейчас никаких комментариев. Если можно, немного позже. Прошу меня понять».
Декларация о доходах за 2017 год и личная страница в Facebook Виктора Линника свидетельствуют о том, что он был активным членом партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» («Европейская солидарность»). Официально работал юристом в Николаевской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
В 2018 году Виктор Линник подавал свою кандидатуру на несколько должностей в николаевском территориального управлении Государственного бюро расследований.
Резюме Виктора Линника есть на сайте поиска работы. Там он указал, что был помощником народного депутата Андрея Вадатурского, однако по данным ресурса «Посіпаки» у политика не было такого помощника.
Напомним, бывший директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский сказал, что по его мнению, в Николаеве на сегодняшний день насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.
В мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.
В частности, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре этого года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Лариса Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая обойдется в 37 миллионов гривен для городского бюджета.
В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня.
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Временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.
Как сообщает «Преступности.НЕТ», Виктор Линник будет руководить предприятием до проведения конкурса на должность нового директора. За это время он должен будет провести аудит и инвентаризацию КП, а также решить вопрос с увольнением сотрудников. Официально он будет назначен 8 января.
«Суспільне» сообщает, что Виктор Линник вместе с представителями Департамента жилищно-коммунального хозяйства пришел в КП «Центр защиты животных» 3 января для оформления документов на назначение на должность заместителя директора предприятия. В тот же день состоялась пресс-конференция бывшего директора предприятия Александра Голобродского, который заявил об уходе почти всех сотрудников предприятия.
— У меня были животные, поэтому я отношусь к ним достаточно гуманно и позитивно. По образованию я юрист, - сказал Виктор Линник.
Что касается курса, по которому будет вести предприятие, Виктор Линник не комментирует: «Я хотел пока что сказать, что не буду давать сейчас никаких комментариев. Если можно, немного позже. Прошу меня понять».
Декларация о доходах за 2017 год и личная страница в Facebook Виктора Линника свидетельствуют о том, что он был активным членом партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» («Европейская солидарность»). Официально работал юристом в Николаевской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
В 2018 году Виктор Линник подавал свою кандидатуру на несколько должностей в николаевском территориального управлении Государственного бюро расследований.
Резюме Виктора Линника есть на сайте поиска работы. Там он указал, что был помощником народного депутата Андрея Вадатурского, однако по данным ресурса «Посіпаки» у политика не было такого помощника.
Напомним, бывший директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский сказал, что по его мнению, в Николаеве на сегодняшний день насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.
В мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.
В частности, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре этого года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Лариса Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая обойдется в 37 миллионов гривен для городского бюджета.
В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня.