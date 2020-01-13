В Первомайске на улице Коротченко, спасатели тушили пожар автомобиля Opel Astra.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Сообщени о пожаре на линию 101 поступило вчера 12 января в 20:35. По указанному адресу выехало дежурное отделение 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

- По прибытию спасатели установили, что огнем охвачено моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 кв м. Пожарные с помощью генератора пены средней кратности локализовали пожар в 20:45, а в 20:52 - ликвидировали. К тушению привлекалось 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. Причина возгорания устанавливается. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, - сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 декабря 2019 года возле дома по улице Архитектора Старова горела «Mazda» принадлежащая депутату районного совета области.