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В Первомайске на улице Коротченко, спасатели тушили пожар автомобиля Opel Astra.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Сообщени о пожаре на линию 101 поступило вчера 12 января в 20:35. По указанному адресу выехало дежурное отделение 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
- По прибытию спасатели установили, что огнем охвачено моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 кв м. Пожарные с помощью генератора пены средней кратности локализовали пожар в 20:45, а в 20:52 - ликвидировали. К тушению привлекалось 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. Причина возгорания устанавливается. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, - сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на 24 декабря 2019 года возле дома по улице Архитектора Старова горела «Mazda» принадлежащая депутату районного совета области.
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В Первомайске на улице Коротченко, спасатели тушили пожар автомобиля Opel Astra.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Сообщени о пожаре на линию 101 поступило вчера 12 января в 20:35. По указанному адресу выехало дежурное отделение 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
- По прибытию спасатели установили, что огнем охвачено моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 кв м. Пожарные с помощью генератора пены средней кратности локализовали пожар в 20:45, а в 20:52 - ликвидировали. К тушению привлекалось 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. Причина возгорания устанавливается. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, - сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на 24 декабря 2019 года возле дома по улице Архитектора Старова горела «Mazda» принадлежащая депутату районного совета области.