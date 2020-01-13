Об этом сообщает Bloomberg.

Уровень опасности повысили до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности, пятый, объявляют прямо перед извержением вулкана.

Специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии сообщают, что извержение может начаться как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Власти провинции Батангас, на территории которой находится вулкан, объявили о положении стихийного бедствия, так как при извержении вулкана возможны масштабные разрушения.

— Вулкан Тааль продемонстрировал начало сильной вулканической активности, что привело к выбросу лавы в период с 02:49 по 04:28 утра по местному времени. Эта активность характеризуется относительно слабым потоком лавы, выброс лавы может сопровождаться громом и вспышками молний, - говорится в заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

В столице страны Маниле, расположенной в 65 километров от вулкана, временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменили около 170 рейсов.

Напомним, в Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.