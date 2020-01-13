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На Филиппинах вулкан Таал выбросил еще один столб пепла, в связи с чем с прилегающих территорий планируют эвакуировать 200 тысяч человек.
Об этом сообщает Bloomberg.
Уровень опасности повысили до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности, пятый, объявляют прямо перед извержением вулкана.
Специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии сообщают, что извержение может начаться как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.
Власти провинции Батангас, на территории которой находится вулкан, объявили о положении стихийного бедствия, так как при извержении вулкана возможны масштабные разрушения.
— Вулкан Тааль продемонстрировал начало сильной вулканической активности, что привело к выбросу лавы в период с 02:49 по 04:28 утра по местному времени. Эта активность характеризуется относительно слабым потоком лавы, выброс лавы может сопровождаться громом и вспышками молний, - говорится в заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.
В столице страны Маниле, расположенной в 65 километров от вулкана, временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменили около 170 рейсов.
Напомним, в Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.
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На Филиппинах вулкан Таал выбросил еще один столб пепла, в связи с чем с прилегающих территорий планируют эвакуировать 200 тысяч человек.
Об этом сообщает Bloomberg.
Уровень опасности повысили до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности, пятый, объявляют прямо перед извержением вулкана.
Специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии сообщают, что извержение может начаться как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.
Власти провинции Батангас, на территории которой находится вулкан, объявили о положении стихийного бедствия, так как при извержении вулкана возможны масштабные разрушения.
— Вулкан Тааль продемонстрировал начало сильной вулканической активности, что привело к выбросу лавы в период с 02:49 по 04:28 утра по местному времени. Эта активность характеризуется относительно слабым потоком лавы, выброс лавы может сопровождаться громом и вспышками молний, - говорится в заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.
В столице страны Маниле, расположенной в 65 километров от вулкана, временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменили около 170 рейсов.
Напомним, в Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.
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