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В 2017 году в Мариуполе СБУ была задержана убийца граждан Украины - Галина Черникова, которая с начала российской агрессии на Донбассе пребывает в составе российско-террористических группировок на оккупированной части Донецкой области. На допросе она рассказала, как вместе с россиянами убивала украинцев в оккупированном Донецке в конце 2014 года.
Об этом сообщает сайт Миротворец.
29 декабря 2019 года Черникова была передана террористам «ДНР» в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Далее публикуем текстовую расшифровку допроса террористки после задержания в Мариуполе в 2017 году, в ходе которого она рассказывает, как вместе с россиянами убивала украинцев в оккупированном Донецке в конце 2014 года.
Вы принимали участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины?
- Нет.
- Я понял. Вы убивали солдат Вооруженных сил Украины?
- Да.
- Расскажите, пожалуйста, в каких обстоятельствах и когда это было?
- Это был приблизительно ноябрь-месяц.
- Какого года?
- 2014.
- Расскажите пожалуйста, поподробнее.
- Тигр, который предложил.
- Кто такой Тигр?
- Тигр – это непосредственно тот человек, который предложил мне к нему.
- Гражданином какой страны он является?
- Российской Федерации.
- Уроженец какого?
- Чечня.
- Уроженец Чеченской республики.
- Да. Город Хасавьюрт.
- Город Хасавьюрт. Фамилию имя отчество вы не помните, да?
- Не знаю.
- Понял. Продолжайте, пожалуйста.
- Он мне предложил стать на должность снайпера, предложив при этом неплохой заработок в районе 1000 долларов в месяц.
- Вы получали оплату хоть раз указанной суммы?
- Да, получала оплату.
- Сколько раз?
- Раза три.
- Три раза. 3 тысячи долларов.
- Да.
- Расскажите, пожалуйста, как проходило… вернее, проходил ваш отбор на вышеуказанную должность снайпера?
- Он мне сказал, что будет проверка, смогу ли я убить человека. Привезли неизвестную мне женщину на базу к нам. И ко мне подошел Тигр и сказал то, что я должна занять позицию.
- Женщина откуда была?
- Женщина, откуда привезли?
- Вам известно, как представили вам ее?
- Мне ее представили как украинского снайпера.
- В чем она была одета? Как она выглядела?
- Она была одета в мужской спортивный костюм, была в синяках и.ссадинах, избитая, в крови.
- Дальше.
- Мне сказали занять позицию. Приблизительно в 15 метрах от базы.
- Какое оружие было у вас?
- АКСУ.
- Дальнейшее, что происходило?
- Я заняла позицию и ждала, когда она побегит.
- А ей давали команду или предлагали бежать?
- Ей сказали: хочешь жить, беги. У меня задача была ее убить.
- Расскажите, пожалуйста, подробно, как происходило убийство вышеуказанной неустановленной женщины.
- Я заняла позицию. Как она побежала, я выстрелила.
- Куда вы выстрелили?
- Приблизительно в грудь, в сердце. В эту область.
- Сколько было произведено выстрелов?
- Один.
- То есть одиночными выстрелами происходило это все.
- Да. Один раз я выстрелила, после этого через несколько минут вышло несколько человек из этого подразделения и загрузили ее в машину.
- Вы подходили непосредственно к трупу женщины?
- Нет.
- Нет. Куда повезли труп?
- В Донецкие очистные сооружения.
- Кошмар.
- А откуда вам это известно.
- Мне сказали, что ее тело вывезут туда.
- На каком автомобиле и кто производил вывоз трупа на Донецкие очистные сооружения?
- Легковой, марки ВАЗ.
- Кто производил вывоз, вам известно?
- Кеша и...
- Кто такой Кеша?
- Один из бойцов подразделения казачества.
- Кто еще?
- Остальных двух не помню позывные.
- Расскажите, пожалуйста, дальнейшие эпизоды вашего участия в убийствах жителей.
- Дальнейший эпизод был, когда мы поехали вскрывать хату, как нас направил Батя.
- Где поехали? Куда поехали?
- Мы поехали в сторону Донецкого моря, к домам.
- Частный сектор получается?
- Да. Там надо было, он указал определенный адрес, нам надо было.
- Адрес помните вы?
- Нет. Нам надо было зайти в хату и вынести все драгоценное, что там имеется – технику, драгоценности. Меня поставили на позицию. Сказал: если буде кто-то посторонний проходить, стреляй.
- Вас поставили на позицию в качестве кого? В качестве наблюдателя?
- Да.
- То есть непосредственно вы не осуществляли кражу?
- Нет.
- То есть в доме вы не находились?
- Не находилась.
- Оружие было при этом у вас?
- Да.
- Какое оружие?
- АКСУ.
- АКСУ.
- То есть в вашу задачу входило наблюдение?
- Да.
- То есть у вас, вами применялась какая-то радиосвязь то есть как бы или что?
- Мобильный телефон.
- То есть мобильный телефон. Мобильные телефоны вам известны все, да в принципе? Где-то записаны?
- Они давно поменялись.
- Я понял вас. Дальше расскажите, пожалуйста, что происходило.
- Дальше я была на позиции. Посторонний неизвестный мне человек попытался зайти на территорию, где на данный момент производилась кража. И я в него выстрелила.
- Вы выстрелили в спину или вы выстрелили...
- Я выстрелила в голову.
- Вы стреляли по собственной инициативе или вам была дана команда открытия огня?
- Мне дали приказ: посторонний если кто-то заходит – стрелять на поражение.
- Без предупреждения?
- Стрелять на поражение.
- Человек, в которого вы выстрелили, был одет в военную форму одежды?
- Нет.
- Гражданскую.
- Гражданский.
- Сколько было произведено выстрелов?
- Один.
- То есть в голову сразу попали?
- Да.
- Что дальше происходило с трупом?
- Дальше из дома вышли Красавчик, Беслан и Быстрый. Подошли ко мне, спросили, что случилось. Я сказал., он зашел в калитку, я выстрелила. Далее тело было загружено в машину джип Audi и вывезено на Донецкое море.
- Красавчик, Беслан.
- Позывной Граф.
- Кто они такие? Что вам известно?
- Граф и Красавчик – это чеченцы.
- На данный момент где они находятся?
- На данный момент находятся в Чечне.
- Я понял. Когда они выехали?
- Выехали месяц назад.
- Расскажите, пожалуйста, о следующих эпизодах.
- Следующий эпизод был.
- Когда?
- Конец ноября-начало декабря.
- Какого года?
- 2014-го.
- 14-го.
- В Новоамбросиевке, Донецкая область.
- Расскажите поподробнее, пожалуйста.
- Дача, которую, так сказать, отжали Красавчик с Бесланом, там находился в подвале человек, который за этой дачей присматривал.
- То есть так называемый сторож, можно сказать?
- Да. Он находился в подвале, избитый. Граф дал мне приказ его убить, так как он много слышал.
- Прошу прощения, кто дал приказ его убить?
- Граф.
- Граф.
- Так как он слышал много лишнего. Он мне дал пистолет Макарова, я спустилась по ступенькам, передернула затвор и выстрелила в голову.
- Сколько было произведено выстрелов?
- Один.
- Конкретно куда стреляли?
- В голову.
- В затылок, в лоб?
- В лоб.
- В лоб. Дальнейшая судьба трупа?
- Был вывезен. В Донецкие очистные сооружения.
- Следующий эпизод.
- Следующий эпизод я не помню. Так как находилась в алкогольном опьянении.
- Ориентировочно расскажите.
- Ориентировочно – декабрь-месяц в Донецкой области город Макеевка.
- Вы применяли огнестрельное оружие или холодное?
- Огнестрельное.
- Пистолет?
- Нет. АКСУ.
- Это был гражданский человек или военнослужащий Вооруженных сил?
- Гражданский.
- То есть конкретные подробности вы не помните?
- Да.
- Следующий эпизод, расскажите, пожалуйста.
- Следующий эпизод находился в центре Донецка.
- Приблизительно место укажите.
- Минугля. Министерство угольной промышленности.
- Подробности расскажите, пожалуйста.
- Подробностей не помню.
- Почему не помните подробностей?
- Со временем забыла.
- Когда это было?
- Приблизительно декабрь-месяц.
- Год.
- 2014.
- В это время вы на какой посаде, на какой должности находились?
- Снайпер.
- Снайпер. Задача по данному эпизоду какая у вас была?
- Задачи не было. Просто на меня наехал охранник.
- Чей охранник?
- Ну просто охранял там магазин или что-то такое. И я в него выстрелила.
- Из чего? Из какого оружия?
- АКСУ.
- Это ваше было штатное оружие?
- Да.
- Вы за него расписывались?
- Нет.
- В получении.
- Нет.
- Кроме АКСУ у вас было еще оружие.
- Нет.
- Следующий эпизод расскажите, пожалуйста.
- (неразб)
- Расскажите, как есть.
- Я, находясь в нетрезвом состоянии, за рулем автомобиля Toyota Auris сбила человека и добила его прикладом.
- Удары производились в какое место тела?
- В голову.
- Человек умер сразу?
- Нет.
- Нет?
- Нет.
- Ну была оказана какая-то медицинская помощь?
- Нет. Я позвонила вышуказанным Красавчику и Беслану. Они приехали и помогли увезти тело.
- Куда увезли тело?
- На ранее указанные Донецкие очистные сооружения.
- Следующий эпизод.
Напомним, Святошинский районный суд города Киева начал первое после обмена удерживаемых лиц судебное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
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В 2017 году в Мариуполе СБУ была задержана убийца граждан Украины - Галина Черникова, которая с начала российской агрессии на Донбассе пребывает в составе российско-террористических группировок на оккупированной части Донецкой области. На допросе она рассказала, как вместе с россиянами убивала украинцев в оккупированном Донецке в конце 2014 года.
Об этом сообщает сайт Миротворец.
29 декабря 2019 года Черникова была передана террористам «ДНР» в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Далее публикуем текстовую расшифровку допроса террористки после задержания в Мариуполе в 2017 году, в ходе которого она рассказывает, как вместе с россиянами убивала украинцев в оккупированном Донецке в конце 2014 года.
Вы принимали участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины?
- Нет.
- Я понял. Вы убивали солдат Вооруженных сил Украины?
- Да.
- Расскажите, пожалуйста, в каких обстоятельствах и когда это было?
- Это был приблизительно ноябрь-месяц.
- Какого года?
- 2014.
- Расскажите пожалуйста, поподробнее.
- Тигр, который предложил.
- Кто такой Тигр?
- Тигр – это непосредственно тот человек, который предложил мне к нему.
- Гражданином какой страны он является?
- Российской Федерации.
- Уроженец какого?
- Чечня.
- Уроженец Чеченской республики.
- Да. Город Хасавьюрт.
- Город Хасавьюрт. Фамилию имя отчество вы не помните, да?
- Не знаю.
- Понял. Продолжайте, пожалуйста.
- Он мне предложил стать на должность снайпера, предложив при этом неплохой заработок в районе 1000 долларов в месяц.
- Вы получали оплату хоть раз указанной суммы?
- Да, получала оплату.
- Сколько раз?
- Раза три.
- Три раза. 3 тысячи долларов.
- Да.
- Расскажите, пожалуйста, как проходило… вернее, проходил ваш отбор на вышеуказанную должность снайпера?
- Он мне сказал, что будет проверка, смогу ли я убить человека. Привезли неизвестную мне женщину на базу к нам. И ко мне подошел Тигр и сказал то, что я должна занять позицию.
- Женщина откуда была?
- Женщина, откуда привезли?
- Вам известно, как представили вам ее?
- Мне ее представили как украинского снайпера.
- В чем она была одета? Как она выглядела?
- Она была одета в мужской спортивный костюм, была в синяках и.ссадинах, избитая, в крови.
- Дальше.
- Мне сказали занять позицию. Приблизительно в 15 метрах от базы.
- Какое оружие было у вас?
- АКСУ.
- Дальнейшее, что происходило?
- Я заняла позицию и ждала, когда она побегит.
- А ей давали команду или предлагали бежать?
- Ей сказали: хочешь жить, беги. У меня задача была ее убить.
- Расскажите, пожалуйста, подробно, как происходило убийство вышеуказанной неустановленной женщины.
- Я заняла позицию. Как она побежала, я выстрелила.
- Куда вы выстрелили?
- Приблизительно в грудь, в сердце. В эту область.
- Сколько было произведено выстрелов?
- Один.
- То есть одиночными выстрелами происходило это все.
- Да. Один раз я выстрелила, после этого через несколько минут вышло несколько человек из этого подразделения и загрузили ее в машину.
- Вы подходили непосредственно к трупу женщины?
- Нет.
- Нет. Куда повезли труп?
- В Донецкие очистные сооружения.
- Кошмар.
- А откуда вам это известно.
- Мне сказали, что ее тело вывезут туда.
- На каком автомобиле и кто производил вывоз трупа на Донецкие очистные сооружения?
- Легковой, марки ВАЗ.
- Кто производил вывоз, вам известно?
- Кеша и...
- Кто такой Кеша?
- Один из бойцов подразделения казачества.
- Кто еще?
- Остальных двух не помню позывные.
- Расскажите, пожалуйста, дальнейшие эпизоды вашего участия в убийствах жителей.
- Дальнейший эпизод был, когда мы поехали вскрывать хату, как нас направил Батя.
- Где поехали? Куда поехали?
- Мы поехали в сторону Донецкого моря, к домам.
- Частный сектор получается?
- Да. Там надо было, он указал определенный адрес, нам надо было.
- Адрес помните вы?
- Нет. Нам надо было зайти в хату и вынести все драгоценное, что там имеется – технику, драгоценности. Меня поставили на позицию. Сказал: если буде кто-то посторонний проходить, стреляй.
- Вас поставили на позицию в качестве кого? В качестве наблюдателя?
- Да.
- То есть непосредственно вы не осуществляли кражу?
- Нет.
- То есть в доме вы не находились?
- Не находилась.
- Оружие было при этом у вас?
- Да.
- Какое оружие?
- АКСУ.
- АКСУ.
- То есть в вашу задачу входило наблюдение?
- Да.
- То есть у вас, вами применялась какая-то радиосвязь то есть как бы или что?
- Мобильный телефон.
- То есть мобильный телефон. Мобильные телефоны вам известны все, да в принципе? Где-то записаны?
- Они давно поменялись.
- Я понял вас. Дальше расскажите, пожалуйста, что происходило.
- Дальше я была на позиции. Посторонний неизвестный мне человек попытался зайти на территорию, где на данный момент производилась кража. И я в него выстрелила.
- Вы выстрелили в спину или вы выстрелили...
- Я выстрелила в голову.
- Вы стреляли по собственной инициативе или вам была дана команда открытия огня?
- Мне дали приказ: посторонний если кто-то заходит – стрелять на поражение.
- Без предупреждения?
- Стрелять на поражение.
- Человек, в которого вы выстрелили, был одет в военную форму одежды?
- Нет.
- Гражданскую.
- Гражданский.
- Сколько было произведено выстрелов?
- Один.
- То есть в голову сразу попали?
- Да.
- Что дальше происходило с трупом?
- Дальше из дома вышли Красавчик, Беслан и Быстрый. Подошли ко мне, спросили, что случилось. Я сказал., он зашел в калитку, я выстрелила. Далее тело было загружено в машину джип Audi и вывезено на Донецкое море.
- Красавчик, Беслан.
- Позывной Граф.
- Кто они такие? Что вам известно?
- Граф и Красавчик – это чеченцы.
- На данный момент где они находятся?
- На данный момент находятся в Чечне.
- Я понял. Когда они выехали?
- Выехали месяц назад.
- Расскажите, пожалуйста, о следующих эпизодах.
- Следующий эпизод был.
- Когда?
- Конец ноября-начало декабря.
- Какого года?
- 2014-го.
- 14-го.
- В Новоамбросиевке, Донецкая область.
- Расскажите поподробнее, пожалуйста.
- Дача, которую, так сказать, отжали Красавчик с Бесланом, там находился в подвале человек, который за этой дачей присматривал.
- То есть так называемый сторож, можно сказать?
- Да. Он находился в подвале, избитый. Граф дал мне приказ его убить, так как он много слышал.
- Прошу прощения, кто дал приказ его убить?
- Граф.
- Граф.
- Так как он слышал много лишнего. Он мне дал пистолет Макарова, я спустилась по ступенькам, передернула затвор и выстрелила в голову.
- Сколько было произведено выстрелов?
- Один.
- Конкретно куда стреляли?
- В голову.
- В затылок, в лоб?
- В лоб.
- В лоб. Дальнейшая судьба трупа?
- Был вывезен. В Донецкие очистные сооружения.
- Следующий эпизод.
- Следующий эпизод я не помню. Так как находилась в алкогольном опьянении.
- Ориентировочно расскажите.
- Ориентировочно – декабрь-месяц в Донецкой области город Макеевка.
- Вы применяли огнестрельное оружие или холодное?
- Огнестрельное.
- Пистолет?
- Нет. АКСУ.
- Это был гражданский человек или военнослужащий Вооруженных сил?
- Гражданский.
- То есть конкретные подробности вы не помните?
- Да.
- Следующий эпизод, расскажите, пожалуйста.
- Следующий эпизод находился в центре Донецка.
- Приблизительно место укажите.
- Минугля. Министерство угольной промышленности.
- Подробности расскажите, пожалуйста.
- Подробностей не помню.
- Почему не помните подробностей?
- Со временем забыла.
- Когда это было?
- Приблизительно декабрь-месяц.
- Год.
- 2014.
- В это время вы на какой посаде, на какой должности находились?
- Снайпер.
- Снайпер. Задача по данному эпизоду какая у вас была?
- Задачи не было. Просто на меня наехал охранник.
- Чей охранник?
- Ну просто охранял там магазин или что-то такое. И я в него выстрелила.
- Из чего? Из какого оружия?
- АКСУ.
- Это ваше было штатное оружие?
- Да.
- Вы за него расписывались?
- Нет.
- В получении.
- Нет.
- Кроме АКСУ у вас было еще оружие.
- Нет.
- Следующий эпизод расскажите, пожалуйста.
- (неразб)
- Расскажите, как есть.
- Я, находясь в нетрезвом состоянии, за рулем автомобиля Toyota Auris сбила человека и добила его прикладом.
- Удары производились в какое место тела?
- В голову.
- Человек умер сразу?
- Нет.
- Нет?
- Нет.
- Ну была оказана какая-то медицинская помощь?
- Нет. Я позвонила вышуказанным Красавчику и Беслану. Они приехали и помогли увезти тело.
- Куда увезли тело?
- На ранее указанные Донецкие очистные сооружения.
- Следующий эпизод.
Напомним, Святошинский районный суд города Киева начал первое после обмена удерживаемых лиц судебное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.