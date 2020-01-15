В 2017 году в Мариуполе СБУ была задержана убийца граждан Украины - Галина Черникова, которая с начала российской агрессии на Донбассе пребывает в составе российско-террористических группировок на оккупированной части Донецкой области. На допросе она рассказала, как вместе с россиянами убивала украинцев в оккупированном Донецке в конце 2014 года.

Об этом сообщает сайт Миротворец.

29 декабря 2019 года Черникова была передана террористам «ДНР» в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Далее публикуем текстовую расшифровку допроса террористки после задержания в Мариуполе в 2017 году, в ходе которого она рассказывает, как вместе с россиянами убивала украинцев в оккупированном Донецке в конце 2014 года.

Вы принимали участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины?

- Нет.

- Я понял. Вы убивали солдат Вооруженных сил Украины?

- Да.

- Расскажите, пожалуйста, в каких обстоятельствах и когда это было?

- Это был приблизительно ноябрь-месяц.

- Какого года?

- 2014.

- Расскажите пожалуйста, поподробнее.

- Тигр, который предложил.

- Кто такой Тигр?

- Тигр – это непосредственно тот человек, который предложил мне к нему.

- Гражданином какой страны он является?

- Российской Федерации.

- Уроженец какого?

- Чечня.

- Уроженец Чеченской республики.

- Да. Город Хасавьюрт.

- Город Хасавьюрт. Фамилию имя отчество вы не помните, да?

- Не знаю.

- Понял. Продолжайте, пожалуйста.

- Он мне предложил стать на должность снайпера, предложив при этом неплохой заработок в районе 1000 долларов в месяц.

- Вы получали оплату хоть раз указанной суммы?

- Да, получала оплату.

- Сколько раз?

- Раза три.

- Три раза. 3 тысячи долларов.

- Да.

- Расскажите, пожалуйста, как проходило… вернее, проходил ваш отбор на вышеуказанную должность снайпера?

- Он мне сказал, что будет проверка, смогу ли я убить человека. Привезли неизвестную мне женщину на базу к нам. И ко мне подошел Тигр и сказал то, что я должна занять позицию.

- Женщина откуда была?

- Женщина, откуда привезли?

- Вам известно, как представили вам ее?

- Мне ее представили как украинского снайпера.

- В чем она была одета? Как она выглядела?

- Она была одета в мужской спортивный костюм, была в синяках и.ссадинах, избитая, в крови.

- Дальше.

- Мне сказали занять позицию. Приблизительно в 15 метрах от базы.

- Какое оружие было у вас?

- АКСУ.

- Дальнейшее, что происходило?

- Я заняла позицию и ждала, когда она побегит.

- А ей давали команду или предлагали бежать?

- Ей сказали: хочешь жить, беги. У меня задача была ее убить.

- Расскажите, пожалуйста, подробно, как происходило убийство вышеуказанной неустановленной женщины.

- Я заняла позицию. Как она побежала, я выстрелила.

- Куда вы выстрелили?

- Приблизительно в грудь, в сердце. В эту область.

- Сколько было произведено выстрелов?

- Один.

- То есть одиночными выстрелами происходило это все.

- Да. Один раз я выстрелила, после этого через несколько минут вышло несколько человек из этого подразделения и загрузили ее в машину.

- Вы подходили непосредственно к трупу женщины?

- Нет.

- Нет. Куда повезли труп?

- В Донецкие очистные сооружения.

- Кошмар.

- А откуда вам это известно.

- Мне сказали, что ее тело вывезут туда.

- На каком автомобиле и кто производил вывоз трупа на Донецкие очистные сооружения?

- Легковой, марки ВАЗ.

- Кто производил вывоз, вам известно?

- Кеша и...

- Кто такой Кеша?

- Один из бойцов подразделения казачества.

- Кто еще?

- Остальных двух не помню позывные.

- Расскажите, пожалуйста, дальнейшие эпизоды вашего участия в убийствах жителей.

- Дальнейший эпизод был, когда мы поехали вскрывать хату, как нас направил Батя.

- Где поехали? Куда поехали?

- Мы поехали в сторону Донецкого моря, к домам.

- Частный сектор получается?

- Да. Там надо было, он указал определенный адрес, нам надо было.

- Адрес помните вы?

- Нет. Нам надо было зайти в хату и вынести все драгоценное, что там имеется – технику, драгоценности. Меня поставили на позицию. Сказал: если буде кто-то посторонний проходить, стреляй.

- Вас поставили на позицию в качестве кого? В качестве наблюдателя?

- Да.

- То есть непосредственно вы не осуществляли кражу?

- Нет.

- То есть в доме вы не находились?

- Не находилась.

- Оружие было при этом у вас?

- Да.

- Какое оружие?

- АКСУ.

- АКСУ.

- То есть в вашу задачу входило наблюдение?

- Да.

- То есть у вас, вами применялась какая-то радиосвязь то есть как бы или что?

- Мобильный телефон.

- То есть мобильный телефон. Мобильные телефоны вам известны все, да в принципе? Где-то записаны?

- Они давно поменялись.

- Я понял вас. Дальше расскажите, пожалуйста, что происходило.

- Дальше я была на позиции. Посторонний неизвестный мне человек попытался зайти на территорию, где на данный момент производилась кража. И я в него выстрелила.

- Вы выстрелили в спину или вы выстрелили...

- Я выстрелила в голову.

- Вы стреляли по собственной инициативе или вам была дана команда открытия огня?

- Мне дали приказ: посторонний если кто-то заходит – стрелять на поражение.

- Без предупреждения?

- Стрелять на поражение.

- Человек, в которого вы выстрелили, был одет в военную форму одежды?

- Нет.

- Гражданскую.

- Гражданский.

- Сколько было произведено выстрелов?

- Один.

- То есть в голову сразу попали?

- Да.

- Что дальше происходило с трупом?

- Дальше из дома вышли Красавчик, Беслан и Быстрый. Подошли ко мне, спросили, что случилось. Я сказал., он зашел в калитку, я выстрелила. Далее тело было загружено в машину джип Audi и вывезено на Донецкое море.

- Красавчик, Беслан.

- Позывной Граф.

- Кто они такие? Что вам известно?

- Граф и Красавчик – это чеченцы.

- На данный момент где они находятся?

- На данный момент находятся в Чечне.

- Я понял. Когда они выехали?

- Выехали месяц назад.

- Расскажите, пожалуйста, о следующих эпизодах.

- Следующий эпизод был.

- Когда?

- Конец ноября-начало декабря.

- Какого года?

- 2014-го.

- 14-го.

- В Новоамбросиевке, Донецкая область.

- Расскажите поподробнее, пожалуйста.

- Дача, которую, так сказать, отжали Красавчик с Бесланом, там находился в подвале человек, который за этой дачей присматривал.

- То есть так называемый сторож, можно сказать?

- Да. Он находился в подвале, избитый. Граф дал мне приказ его убить, так как он много слышал.

- Прошу прощения, кто дал приказ его убить?

- Граф.

- Граф.

- Так как он слышал много лишнего. Он мне дал пистолет Макарова, я спустилась по ступенькам, передернула затвор и выстрелила в голову.

- Сколько было произведено выстрелов?

- Один.

- Конкретно куда стреляли?

- В голову.

- В затылок, в лоб?

- В лоб.

- В лоб. Дальнейшая судьба трупа?

- Был вывезен. В Донецкие очистные сооружения.

- Следующий эпизод.

- Следующий эпизод я не помню. Так как находилась в алкогольном опьянении.

- Ориентировочно расскажите.

- Ориентировочно – декабрь-месяц в Донецкой области город Макеевка.

- Вы применяли огнестрельное оружие или холодное?

- Огнестрельное.

- Пистолет?

- Нет. АКСУ.

- Это был гражданский человек или военнослужащий Вооруженных сил?

- Гражданский.

- То есть конкретные подробности вы не помните?

- Да.

- Следующий эпизод, расскажите, пожалуйста.

- Следующий эпизод находился в центре Донецка.

- Приблизительно место укажите.

- Минугля. Министерство угольной промышленности.

- Подробности расскажите, пожалуйста.

- Подробностей не помню.

- Почему не помните подробностей?

- Со временем забыла.

- Когда это было?

- Приблизительно декабрь-месяц.

- Год.

- 2014.

- В это время вы на какой посаде, на какой должности находились?

- Снайпер.

- Снайпер. Задача по данному эпизоду какая у вас была?

- Задачи не было. Просто на меня наехал охранник.

- Чей охранник?

- Ну просто охранял там магазин или что-то такое. И я в него выстрелила.

- Из чего? Из какого оружия?

- АКСУ.

- Это ваше было штатное оружие?

- Да.

- Вы за него расписывались?

- Нет.

- В получении.

- Нет.

- Кроме АКСУ у вас было еще оружие.

- Нет.

- Следующий эпизод расскажите, пожалуйста.

- (неразб)

- Расскажите, как есть.

- Я, находясь в нетрезвом состоянии, за рулем автомобиля Toyota Auris сбила человека и добила его прикладом.

- Удары производились в какое место тела?

- В голову.

- Человек умер сразу?

- Нет.

- Нет?

- Нет.

- Ну была оказана какая-то медицинская помощь?

- Нет. Я позвонила вышуказанным Красавчику и Беслану. Они приехали и помогли увезти тело.

- Куда увезли тело?

- На ранее указанные Донецкие очистные сооружения.

- Следующий эпизод.