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Сегодня, 16 января, эксперты МВД Украины получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины в авиакатастрофе МАУ у Тегерана.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По предварительной информации передачу в Украину тел погибших планируется провести до 19 января 2020 года. В настоящее время проводится подготовка для дальнейшей передачи.
Ранее сообщалось о том, что Украина имеет сложности с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране.
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Сегодня, 16 января, эксперты МВД Украины получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины в авиакатастрофе МАУ у Тегерана.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По предварительной информации передачу в Украину тел погибших планируется провести до 19 января 2020 года. В настоящее время проводится подготовка для дальнейшей передачи.
Ранее сообщалось о том, что Украина имеет сложности с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране.