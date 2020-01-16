Сегодня, 16 января, эксперты МВД Украины получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины в авиакатастрофе МАУ у Тегерана.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По предварительной информации передачу в Украину тел погибших планируется провести до 19 января 2020 года. В настоящее время проводится подготовка для дальнейшей передачи.

Ранее сообщалось о том, что Украина имеет сложности с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране.