Украина имеет сложности с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране.

Об этом заявила на заседании парламентского комитета по национальной безопасности представитель Офиса Генпрокурора Украины Полина Чиж, сообщают Буквы.

По ее словам, с момента катастрофы украинская сторона отправила несколько запросов, но не получила на них ответы.

В первую очередь Украина просила допустить своих экспертов к работе на месте катастрофы, участию в сборе доказательств. Также был направлен запрос об участии в международной следственной группе.

— На сегодняшний день нам не предоставили ответ, – отметила Полина Чиж.

Она уточнила, что иранская сторона дала неофициальное согласие на исследование черных ящиков в Украине в лаборатории КПИ. Но 15 января в нашу страну так и не прилетел иранский эксперт. Именно после его прибытия и проверки условий лаборатории ящики могли передать Украине.

— Когда иранская сторона сказала, что ящики настолько повреждены, что не могут быть исследованы в Иране, было принято решение перевезти их в другую страну. Было принято решение, что в Украине есть такая лаборатория. Это Киевский политехнический институт. 15 числа должен был прибыть иранский эксперт, который бы осмотрел эту лабораторию, дал бы согласие, вернулся бы в Иран, забрал ящики и вновь приехал в Украину для участия в их исследовании совместно с нашими экспертами. Вчера нами была получена информация, что иранская сторона не передает Украине черные ящики, – подчеркнула Полина Чиж.

По ее словам, эта информация пока не может быть ни подтверждена, ни опровергнута. В Офисе Генпрокурора подготовили второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ к черным ящикам.

Чиж добавила, что Киев просил предоставить доступ украинским экспертам к некоторым доказательствам – к частям самолета, пассажирским сидениям и другим вещам, но ответ пока также не получен.

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак также подтвердил, что иранская сторона осложняет доступ к материалам расследования.

— Кто причастен (к крушению самолета, – прим.) и что нам известно? Без анализа черных ящиков, без доступа наших следователей к материалам производства, к месту событий, дать этот ответ нам будет очень сложно. Нами подготовлены ходатайства в рамках международно-правовой помощи, мы просим, чтобы нас допустили, мы обратились к нашим партнерам-иностранцам. Но без решения государства, в котором это преступление было совершено, нам без их помощи этого сделать не удастся… Сегодня решения о передаче нам этих материалов еще нет, – заявил Виктор Трепак.

По словам Трепака, сейчас решается вопрос о создании международной следственной группы для участия в расследовании совместно с иностранными партнерами.

Он уточнил, что сейчас уже идентифицированы 4 тела погибших украинцев. Процесс продолжается и должен закончиться 19 – 20 января.

Напомним, что Кабинет министров Украины выделил средства для выплаты по 200 тысяч гривен помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета компании Международные авиалинии Украины (МАУ) в Иране.