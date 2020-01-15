Кабинет министров Украины выделил средства для выплаты по 200 тысяч гривен помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета компании Международные авиалинии Украины (МАУ) в Иране.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Телеграм-канале.

- Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Единоразовая материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат, - написал Алексей Гончарук.

По его словам, государство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

- Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 тысяч, - добавил премьер.

Он отметил, что также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. Позже в Иране задержали и арестовали несколько подозреваемых по делу украинского Boeing 737.