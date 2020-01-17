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«Предварительная причина остановки — неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника», — говорится в сообщении.
Спасатели с подъемника сняли 32 человека, из них 5 детей, пострадавших нет. От ГСЧС к работам привлекли горных спасателей.
Напомним, 15 января Николаевские спасатели вытащили инкассаторский автомобиль, который застрял в поле.
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«Предварительная причина остановки — неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника», — говорится в сообщении.
Спасатели с подъемника сняли 32 человека, из них 5 детей, пострадавших нет. От ГСЧС к работам привлекли горных спасателей.
Напомним, 15 января Николаевские спасатели вытащили инкассаторский автомобиль, который застрял в поле.