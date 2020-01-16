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В среду, 15 января, в селе Полянка Арбузинского района Николаевской области на бездорожье застрял автомобиль «Volkswagen Т5».
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Отмечается, что происшествие случилось 15 января около 11:40. Инкассаторский автомобиль «Приватбанка» застрял на дороге, куда прибыло дежурное отделение спасателей.
— С применением лебедки и аварийно-спасательного автомобиля сотрудники ГСЧС отбуксировали машину с проблемного участка дороги. В дальнейшем водитель продолжил движение, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее 14 января в результате аварии возле Новоалексеевки (Генический район Херсонской области) пострадали четверо сотрудников полиции.
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В среду, 15 января, в селе Полянка Арбузинского района Николаевской области на бездорожье застрял автомобиль «Volkswagen Т5».
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Отмечается, что происшествие случилось 15 января около 11:40. Инкассаторский автомобиль «Приватбанка» застрял на дороге, куда прибыло дежурное отделение спасателей.
— С применением лебедки и аварийно-спасательного автомобиля сотрудники ГСЧС отбуксировали машину с проблемного участка дороги. В дальнейшем водитель продолжил движение, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее 14 января в результате аварии возле Новоалексеевки (Генический район Херсонской области) пострадали четверо сотрудников полиции.