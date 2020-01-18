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С начала дня в результате боевых действий на Донбассе были ранены восемь украинских военных.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.
К вечеру субботы произошло пять обстрелов: возле Песков (стрелковое оружие), Красногоровки (станковый противотанковый гранатомет, вооружение БМП), возле Павлополя (боевики сбросили два гранатометных вытрела ВОГ-17 с беспилотников), Васильевки (стрелковое оружие), Орехово (10 мин калибра 120 мм из миномета, автоматические станковые гранатометы).
Напомним, 17 января боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Красногоровки, Широкиного, Павлополя, Васильевки, Орехового и Луганского.
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С начала дня в результате боевых действий на Донбассе были ранены восемь украинских военных.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.
К вечеру субботы произошло пять обстрелов: возле Песков (стрелковое оружие), Красногоровки (станковый противотанковый гранатомет, вооружение БМП), возле Павлополя (боевики сбросили два гранатометных вытрела ВОГ-17 с беспилотников), Васильевки (стрелковое оружие), Орехово (10 мин калибра 120 мм из миномета, автоматические станковые гранатометы).
Напомним, 17 января боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Красногоровки, Широкиного, Павлополя, Васильевки, Орехового и Луганского.