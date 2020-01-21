В прошлом году по всему миру было убито 56 журналистов, меньше почти в два раза, чем в 2018 году.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

— Обсерватория ЮНЕСКО по убийствам журналистов зарегистрировала 56 случаев смерти журналистов в 2019 году по сравнению с 99 в 2018 году. Это самый низкий показатель за более чем десять лет. В общей сложности ЮНЕСКО зафиксировала 894 убийства журналистов в течение десятилетия с 2010 по 2019 год, что в среднем составляет почти 90 убийств в год, - говорится в сообщении.

Так, журналистов убивают по всему миру, однако наиболее высокий показатель зафиксирован в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где было убито 22 журналиста. За ними следуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона и арабские государства, на которые приходится 15 и 10 таких случаев, соответственно.

Также сообщается, что большинство журналистов были убиты за пределами зон конфликтов.

— Данные показывают, что журналисты не только подвергаются экстремальным рискам при освещении насильственных конфликтов, но также становятся жертвами преследований по причине своих расследований преступлений, коррупции, а также местной политики, часто в своих родных городах, - пишут в отчете ЮНЕСКО.

Отметим, что почти две трети (61%) таких случаев в 2019 году приходится на страны, не затронутые вооруженными конфликтами. В связи с этим, наблюдается тенденция роста числа посягательств на свободу печати и журналисты все чаще подвергаются физическим нападениям и словесным нападкам во время выполнения своей работы.

— Последние годы отмечаются ростом числа случаев тюремного заключения, похищений и физического насилия в отношении журналистов на фоне враждебной по отношению к средствам массовой информации риторики. В частности, женщины-журналисты часто становятся жертвами преследований в Интернете и насилия по признаку пола, - отмечают в сообщении.

Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.