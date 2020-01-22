В Китае с 23 января введут временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.

— С 10:00 (по местному времени, 05:00 мск) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно, - говорится в заявлении.

Напомним, в России из аэропорта Хабаровска госпитализировали женщину с подозрением на заболевание китайским вирусом нового типа. Пассажирка прилетела рейсом из Китая.