Вчера вечером, 23 января, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

В конце 2019 года эксперты говорили, что в ближайшее время на Закарпатье может произойти сейсмическая активность, но масштабного бедствия опасаться не стоит.Известно, что источник землетрясения находился в районе города Виноградов на глубине 6 километров. Подземный толчок жители региона почувствовали около 23:03. Последствий от колебаний земной поверхности нет, поскольку магнитуда была незначительной.

Напомним, с 6 по 8 января у берегов Пуэрто-Рико произошла серия мощных подземных толчков, один из которых достиг магнитуды 6,4. В результате землетрясений погиб как минимум один человек, повреждены или разрушены около 300 зданий.