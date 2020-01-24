В Китае из-за смертельного коронавируса на карантин закрыли уже 13 городов. Ограниченно движение общественного транспорта и многолюдных объектов, а также транспортного сообщения в провинции Хубэй.

Об этом сообщает УНН.

— Китай расширил свои ограничения для не менее 13 городов в пятницу, из-за попытки сдержать вспышку смертельного вируса, который Всемирная организация здравоохранения назвала внутренней чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, - говорится в сообщении.

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросла в пятницу до 849 человек, количество смертей увеличилось до 26. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР информационных сообщений.

Напомним, что Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 летальных случаях вследствие заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в стране.