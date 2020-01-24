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В Ираке тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести из страны войска Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что массовые митинги проходят сразу в двух местах Багдада – около главного университета столицы и на центральной площади Аль-Хуррия.
К протесту против американского военного присутствия призвал иракский шиитский клирик Моктада ас-Садр.
На митингах присутствуют мужчины и женщины, которые скандируют антиамериканские лозунги и держат национальные иракские флаги.
Отмечается, что в данный момент главные автомобильные пути Багдада заблокированы местными силовиками, а так называемая «Зеленая зона» (район, в котором находятся иностранные дипломатические миссии) перекрыта бетонными барьерами.
Напомним, что Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что летать над страной безопасно, несмотря на отказ многих компаний это делать после крушения украинского самолета.
В Ираке тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести из страны войска Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что массовые митинги проходят сразу в двух местах Багдада – около главного университета столицы и на центральной площади Аль-Хуррия.
К протесту против американского военного присутствия призвал иракский шиитский клирик Моктада ас-Садр.
На митингах присутствуют мужчины и женщины, которые скандируют антиамериканские лозунги и держат национальные иракские флаги.
Отмечается, что в данный момент главные автомобильные пути Багдада заблокированы местными силовиками, а так называемая «Зеленая зона» (район, в котором находятся иностранные дипломатические миссии) перекрыта бетонными барьерами.
Напомним, что Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что летать над страной безопасно, несмотря на отказ многих компаний это делать после крушения украинского самолета.