В Ираке тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести из страны войска Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что массовые митинги проходят сразу в двух местах Багдада – около главного университета столицы и на центральной площади Аль-Хуррия.

К протесту против американского военного присутствия призвал иракский шиитский клирик Моктада ас-Садр.

На митингах присутствуют мужчины и женщины, которые скандируют антиамериканские лозунги и держат национальные иракские флаги.

Отмечается, что в данный момент главные автомобильные пути Багдада заблокированы местными силовиками, а так называемая «Зеленая зона» (район, в котором находятся иностранные дипломатические миссии) перекрыта бетонными барьерами.

Напомним, что Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что летать над страной безопасно, несмотря на отказ многих компаний это делать после крушения украинского самолета.