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В китайском Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым коронавирусом.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.
Медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где и была зафиксирована вспышка заболевания.
10 января женщина почувствовала недомогание и повышение температуры тела, а 12 января она вернулась в Шанхай и вечером 15 января ее госпитализировали.
Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице. После того, как температура тела женщины в течение шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса.
Оба теста показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено, и пациентку выписали домой.
Напомним, что клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.
В китайском Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым коронавирусом.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.
Медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где и была зафиксирована вспышка заболевания.
10 января женщина почувствовала недомогание и повышение температуры тела, а 12 января она вернулась в Шанхай и вечером 15 января ее госпитализировали.
Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице. После того, как температура тела женщины в течение шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса.
Оба теста показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено, и пациентку выписали домой.
Напомним, что клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.