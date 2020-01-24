Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где и была зафиксирована вспышка заболевания.

10 января женщина почувствовала недомогание и повышение температуры тела, а 12 января она вернулась в Шанхай и вечером 15 января ее госпитализировали.

Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице. После того, как температура тела женщины в течение шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса.

Оба теста показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено, и пациентку выписали домой.

Напомним, что клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.