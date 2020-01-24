Суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной.

Об этом пишет Радио Свобода.

Таким образом, частично было удовлетворено ходатайство защиты Дугарь. Она обязана находиться дома с 20:00 до 7:00.

Суд дважды переносился в связи с допросом свидетелей, которые заявили об алиби Яны Дугарь на момент преступления в июле 2016 года. По словам свидетелей, Яна Дугарь в период с 16 по 18 июля 2016 года находилась в 66-м военном госпитале в городе Покровск Донецкой области.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.