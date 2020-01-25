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От землетрясения на востоке Турции в провинции Элязыг магнитудой 6,8 уже погибли 20 человек, по меньшей мере 1015 раненых.
Об этом сообщают в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, пишет hromadske.
— Управление по предупреждению и ликвидации последствий ЧС: Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 20, раненых — 1015, — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 14 погибших. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что были сообщения о травмах, но не указал их количество. Он также уточнил, что в результате тремора несколько зданий разрушились или повредились.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже, его очаг залегал на глубине 6,75 километра. После первого толчка последовали другие с меньшей магнитудой — от 5,4 до 3,5. Землетрясение также ощущалось на севере Сирии и Ирака.
От землетрясения на востоке Турции в провинции Элязыг магнитудой 6,8 уже погибли 20 человек, по меньшей мере 1015 раненых.
Об этом сообщают в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, пишет hromadske.
— Управление по предупреждению и ликвидации последствий ЧС: Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 20, раненых — 1015, — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 14 погибших. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что были сообщения о травмах, но не указал их количество. Он также уточнил, что в результате тремора несколько зданий разрушились или повредились.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже, его очаг залегал на глубине 6,75 километра. После первого толчка последовали другие с меньшей магнитудой — от 5,4 до 3,5. Землетрясение также ощущалось на севере Сирии и Ирака.