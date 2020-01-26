За прошедшие сутки, 25 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстрелы вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, работали снайперские пары.

Активность боевиков зафиксирована неподалеку Павлополя, Песок, Авдеевки, Верхньоторецкого, Водяного, Широкиного, Катериновки.

— Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 24 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.