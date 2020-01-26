В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, еще 44 получили ранения.

Об этом сообщает Укринформ.

Один человек погиб в Багдаде, еще 44 были ранены. В то же время в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе.

Для разгона протестующих иракские силовики поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

В столице Ирака Багдаде продолжается противостояние между силовиками и протестующими, которые требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны.

Антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными в течение последних лет. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в областях образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовыми структурами погибли уже более 400 демонстрантов.

Глава правительства Ирака Адель Абдул Махди ушел в отставку.

Напомним, что в Ираке тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести из страны войска Соединенных Штатов Америки.