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В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, еще 44 получили ранения.
Об этом сообщает Укринформ.
Один человек погиб в Багдаде, еще 44 были ранены. В то же время в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе.
Для разгона протестующих иракские силовики поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
В столице Ирака Багдаде продолжается противостояние между силовиками и протестующими, которые требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны.
Антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными в течение последних лет. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в областях образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовыми структурами погибли уже более 400 демонстрантов.
Глава правительства Ирака Адель Абдул Махди ушел в отставку.
Напомним, что в Ираке тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести из страны войска Соединенных Штатов Америки.
В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, еще 44 получили ранения.
Об этом сообщает Укринформ.
Один человек погиб в Багдаде, еще 44 были ранены. В то же время в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе.
Для разгона протестующих иракские силовики поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
В столице Ирака Багдаде продолжается противостояние между силовиками и протестующими, которые требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны.
Антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными в течение последних лет. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в областях образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовыми структурами погибли уже более 400 демонстрантов.
Глава правительства Ирака Адель Абдул Махди ушел в отставку.
Напомним, что в Ираке тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести из страны войска Соединенных Штатов Америки.