Пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины с начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей изъяли и уничтожили почти 34 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передаёт Интерфакс-Украина.

В пресс-центре подчеркнули, что в соответствии с распоряжениями Командующего ООС пиротехнические подразделения ГСЧС выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

— В течение недели пиротехнические расчеты привлекались 45 раз, обследовали 34 га территории, изъяли и обезвредили 241 взрывоопасный предмет. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6112 раз, обследовано 6731,64 гектаров территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 33838 взрывоопасных предметов, – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 984 лицам.

Напомним, что по состоянию на 12:30 воскресенья, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.