В Бердянске в Запорожской области до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады, а также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа десятков детских учреждений Запорожья и региона, сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным пресс-службы ведомства, детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Кроме того, в результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Также, по Запорожской области закрыты на карантин еще 4 школы, а именно Тимошевская, Молочанская , Новоалексеевская и Владивская.

По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в школах отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников по причине заболеваемости ОРВИ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководства Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая, и мер, которые Минздрав принимает в связи с этим.