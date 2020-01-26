Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководства Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая и мер, которые Минздрав принимает в связи с этим.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

— Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное, - отметила Зоряна Скалецкая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлено инструкцию, как реагировать и проверять пассажиров.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ввести температурный скрининг пассажиров по прибытию самолетов и в случае обнаружения лиц с симптомами болезни - проверять их на вирусы. Из-за наличия в болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами - для мониторинга и своевременного реагирования.

Президент отметил на необходимости улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.

Как сообщает Украинская правда, украинские эпидемиологи уже исследовали 3 случая заболеваний, где было подозрение коронавируса, два из них не подтвердились, еще один исследуют.

Министр Зоряна Скалецкая пообещала, что каждый такой случай Минздрав будет изучать и сообщать о нем населению.

Она также подчеркнула, что украинские специалисты хорошо владеют ситуацией с вирусом, мониторят ее, и знают, как на нее реагировать.

Напомним, что по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.