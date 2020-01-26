|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:41
|Заход солнца:
|16:39
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Сегодня, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
В течение дня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Семь обстрелов по украинским позициям были осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
— Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины с начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей изъяли и уничтожили почти 34 тысяч взрывоопасных предметов.
Сегодня, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
В течение дня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Семь обстрелов по украинским позициям были осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
— Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины с начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей изъяли и уничтожили почти 34 тысяч взрывоопасных предметов.