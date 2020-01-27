В Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге.

Напомним, что в понедельник, 6 января, в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.