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В Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Полиция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге.
Напомним, что в понедельник, 6 января, в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.
В Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Полиция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге.
Напомним, что в понедельник, 6 января, в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.