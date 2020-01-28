В государстве Шри-Ланка зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает шри-ланкийская новостная организация News First.

Сообщается, что министерство здравоохранения Шри-Ланки получило информацию о первом подтвержденном случае инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV. Заболевшая — 43-летняя гражданка Китая, прибывшая из провинции Хубэй в Китае, где коронавирус был зафиксирован впервые.

С 25 января месяца она находится в инфекционной больнице. Уже 27 января ее диагноз был подтвержден.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. Уровень угрозы на мировом уровне является «высоким», а не «умеренным», как было указано в первых версиях отчета ВОЗ