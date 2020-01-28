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В Корабельном районе 30-летнюю местную жительницу ограбили ночью 27 января. Потерпевшая рассказала, что преступник напал на неё как только она вошла в подъезд своего дома по улице Глинки.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Завладев сумкой и мобильным телефоном женщины, нападающий убежал. Полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель областного центра.
Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 1 статьи 186 УК Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Полицейские изъяли мобильный телефон пострадавшей, которым уже пользовалась девушка фигуранта, получив от него гаджет в качестве подарка.
Сейчас продолжается досудебное следствие. В ближайшее время грабителю по согласованию с прокуратурой будет сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.
Напомним, что в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».
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В Корабельном районе 30-летнюю местную жительницу ограбили ночью 27 января. Потерпевшая рассказала, что преступник напал на неё как только она вошла в подъезд своего дома по улице Глинки.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Завладев сумкой и мобильным телефоном женщины, нападающий убежал. Полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель областного центра.
Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 1 статьи 186 УК Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Полицейские изъяли мобильный телефон пострадавшей, которым уже пользовалась девушка фигуранта, получив от него гаджет в качестве подарка.
Сейчас продолжается досудебное следствие. В ближайшее время грабителю по согласованию с прокуратурой будет сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.
Напомним, что в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».