Мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксированное неподалеку Ямайки, может вызвать угрозу цунами для всего Карибского бассейна.

Об ударе стихии сообщает CNN.

— Землетрясение произошло на расстоянии 125 километров к северо-западу от Лусеа, Ямайка, - отмечается в сообщении.

Как уточняется, эпицентр толчков залегает на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях или жертвах пока не поступало.

Тем временем Тихоокеанский центр предупреждения цунами Национальной службы погоды США объявил об угрозе для стран Карибского бассейна. Как отмечается, разрушительная волна угрожает Ямайке, Белизу, Кубе, Гондурасу, Мексике и Каймановым островам.

Напомним, вечером 24 января в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой от 6,5 до 6,8 (по разным оценкам). Сильные подземные толчки ощущались в окрестностях города Сивридже в провинции Элязыг на востоке Турции.