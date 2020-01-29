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Вчера вечером, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщение об аварии на пересечении улиц Белая и Генерала Карпенко поступило патрульным на служебный планшет. По прибытию патрульных на месте происшествия уже находились две кареты скорой, которые госпитализировали пострадавших в результате ДТП мужчину и женщину.
Свидетели происшествия рассказали, что автомобиль Porsche Cayenne черного цвета, двигаясь на большой скорости, поворачивал на улицу Белую и въехал в Renault Kadjar, а после сбил пешеходов. Не останавливаясь, водитель автомобиля Porsche оставила место происшествия.
— Дежурная часть немедленно направила все свободные экипажи на поиски виновника аварии. Вскоре, во время отработки прилегающей территории патрульные обнаружили автомобиль по ориентировке, на котором были явные признаки недавнего ДТП, а также вероятного водителя с явными признаками сильного алкогольного опьянения, которая находилась возле автомобиля, - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая будет выяснять причастность девушки к совершению аварии.
Напомним, возле поселка Дачное из-за неблагоприятных погодных условий друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и автобус сообщением «Одесса-Киев». Погиб водитель автобуса.
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Вчера вечером, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщение об аварии на пересечении улиц Белая и Генерала Карпенко поступило патрульным на служебный планшет. По прибытию патрульных на месте происшествия уже находились две кареты скорой, которые госпитализировали пострадавших в результате ДТП мужчину и женщину.
Свидетели происшествия рассказали, что автомобиль Porsche Cayenne черного цвета, двигаясь на большой скорости, поворачивал на улицу Белую и въехал в Renault Kadjar, а после сбил пешеходов. Не останавливаясь, водитель автомобиля Porsche оставила место происшествия.
— Дежурная часть немедленно направила все свободные экипажи на поиски виновника аварии. Вскоре, во время отработки прилегающей территории патрульные обнаружили автомобиль по ориентировке, на котором были явные признаки недавнего ДТП, а также вероятного водителя с явными признаками сильного алкогольного опьянения, которая находилась возле автомобиля, - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая будет выяснять причастность девушки к совершению аварии.
Напомним, возле поселка Дачное из-за неблагоприятных погодных условий друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и автобус сообщением «Одесса-Киев». Погиб водитель автобуса.