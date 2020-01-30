В полночь, 30 января, во Львове неизвестный человек подожег автомобиль, принадлежащий журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук. Никто не пострадал, сообщает издание.

По словам свидетелей, к машине подошел человек с закрытым лицом, положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, подожег их и убежал.

Рядом с подожженным автомобилем находились машины, но огонь на них не перевернулся. Пожарные погасили машину. Автомобиль уничтожен.

Журналистка обратилась с заявлением в полицию. Сейчас продолжаются следственные действия и полиция изучает различные версии поджога. Галина Терещук отвергает бытовые версии, которые могли бы стать основанием для преступления.

Напомним, в декабре неизвестные подожгли авто «Skoda Octavia», принадлежащее тренеру спортивного клуба смешанных единоборств (ММА).