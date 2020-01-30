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Сегодня, 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
По информации пресс-службы Нацполиции в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных телесных повреждений погибла на месте.
— Событие квалифицированы по признакам части 2 статье 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть», – говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, а также свидетели ДТП.
В полиции также обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, сообщить ее в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по улице Спасской, 12 или звонить по телефону: 050-013-01-48, или 102.
Напомним, вечером, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.
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Сегодня, 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
По информации пресс-службы Нацполиции в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных телесных повреждений погибла на месте.
— Событие квалифицированы по признакам части 2 статье 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть», – говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, а также свидетели ДТП.
В полиции также обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, сообщить ее в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по улице Спасской, 12 или звонить по телефону: 050-013-01-48, или 102.
Напомним, вечером, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.