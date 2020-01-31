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За сутки, 30 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерло 42 человека, зарегистрировано 1220 новых подтвержденных случаев инфицирования. Число погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 212 человек, число заболевших коронавирусом приблизилось к 9400.
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения провинции Хубэй.
Из 42 смертельных случаев 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения болезни.
В целом с начала вспышки коронавируса в Хубэе зарегистрировано 5806 подтвержденных случаев заболевания, при этом 32 340 человек находятся под наблюдением после контактов с больными.
В общей сложности 804 пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 290 — в критическом состоянии.
Всего на материковом Китае количество случаев инфицирования составило 9356 человек, а число погибших возросло до 213.
До сих пор не зарегистрировано ни одного случая смерти за пределами материкового Китая.
30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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За сутки, 30 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерло 42 человека, зарегистрировано 1220 новых подтвержденных случаев инфицирования. Число погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 212 человек, число заболевших коронавирусом приблизилось к 9400.
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения провинции Хубэй.
Из 42 смертельных случаев 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения болезни.
В целом с начала вспышки коронавируса в Хубэе зарегистрировано 5806 подтвержденных случаев заболевания, при этом 32 340 человек находятся под наблюдением после контактов с больными.
В общей сложности 804 пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 290 — в критическом состоянии.
Всего на материковом Китае количество случаев инфицирования составило 9356 человек, а число погибших возросло до 213.
До сих пор не зарегистрировано ни одного случая смерти за пределами материкового Китая.
30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.