Всемирная организация здравоохранения призвала лидеров всех стран мира готовиться к противодействию новому виду пневмонии, вспышка которой началась в китайском городе Ухань.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что не все страны готовы к возможной встрече с коронавирусом. В организации просят обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке нового вируса. Все страны, включая те, которые еще не пострадали от 2019-nCoV, должны выделить ресурсы для выявления и предотвращения проявлений вируса, а также для спасения зараженных людей.

Также в ВОЗ призывают частные и государственные научно-исследовательские учреждения срочно ускорить совместную работу над созданием вакцины.

Мировое сообщество медиков обратилось ко Всемирному банку, Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, банкам регионального развития и Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации с просьбой оказывать финансовую поддержку странам с низким уровнем ресурсов, используя средства для оказания помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее ВОЗ решила не объявлять «чрезвычайную ситуацию» на международном уровне из-за нового китайского вируса.

— Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией, - заявлял глава ВОЗ 23 января.

27 января ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до «высокого», признав ошибку.

Напомним, в начале зимы в Китае началась эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек, число инфицированных приближается к 8 тысячам.