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Жители Очакова рассказали, что сегодня ночью, около 3:30, в городе прошло не длительное землетрясение: в это время было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии.
Об этом местные жители написали в группе «Очаков» в Facebook.
По официальным данным, землетрясение из Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.
— По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.
Однако, жители Очакова заявили, что в городе также были ощутимы толчки, был слышен характерный звук, а некоторые животные вели себя неестественно.
— Подземный толчок случайно не кто не ощутил примерно в 3.30 ночи? У меня кровати дёрнуло и шкаф, и кот как резаный начал орать! - написал житель города Витя Пасаман.
— Тоже почувствовали, особенно наш попугай, такое вытворял, думали клетку разнесёт, - отметила Елена Фомина.
— Очень хорошо качнуло. Даже страшно, - рассказала Наталья Леонтьева.
Напомним, землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.
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Жители Очакова рассказали, что сегодня ночью, около 3:30, в городе прошло не длительное землетрясение: в это время было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии.
Об этом местные жители написали в группе «Очаков» в Facebook.
По официальным данным, землетрясение из Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.
— По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.
Однако, жители Очакова заявили, что в городе также были ощутимы толчки, был слышен характерный звук, а некоторые животные вели себя неестественно.
— Подземный толчок случайно не кто не ощутил примерно в 3.30 ночи? У меня кровати дёрнуло и шкаф, и кот как резаный начал орать! - написал житель города Витя Пасаман.
— Тоже почувствовали, особенно наш попугай, такое вытворял, думали клетку разнесёт, - отметила Елена Фомина.
— Очень хорошо качнуло. Даже страшно, - рассказала Наталья Леонтьева.
Напомним, землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.