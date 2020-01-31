Жители Очакова рассказали, что сегодня ночью, около 3:30, в городе прошло не длительное землетрясение: в это время было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии.

Об этом местные жители написали в группе «Очаков» в Facebook.

По официальным данным, землетрясение из Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

— По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

Однако, жители Очакова заявили, что в городе также были ощутимы толчки, был слышен характерный звук, а некоторые животные вели себя неестественно.

— Подземный толчок случайно не кто не ощутил примерно в 3.30 ночи? У меня кровати дёрнуло и шкаф, и кот как резаный начал орать! - написал житель города Витя Пасаман. — Тоже почувствовали, особенно наш попугай, такое вытворял, думали клетку разнесёт, - отметила Елена Фомина. — Очень хорошо качнуло. Даже страшно, - рассказала Наталья Леонтьева.

Напомним, землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.