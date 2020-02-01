Правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.

Об этом передает South China Morning Post.

Эти меры по приказу президента Дональда Трампа вводятся с целью предотвратить распространение болезни в стране.

Новые меры были объявлены на брифинге целевой группы Белого дома по коронавирусу во главе с министром здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром.

— Иностранным гражданам, кроме ближайших родственников граждан США и постоянных жителей, которые путешествовали в Китае в течение последних 14 дней, в этот раз будет отказано во въезде в Соединенные Штаты, - сказал Алекс Азар.

Ранее было решено, что граждане США, прибывающие в страну из китайской провинции Ухань - эпицентра заражения, - были помещены в карантин на 14 дней, начиная с воскресенья в 17:00 по восточному времени.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в Китае «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».