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Правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.
Об этом передает South China Morning Post.
Эти меры по приказу президента Дональда Трампа вводятся с целью предотвратить распространение болезни в стране.
Новые меры были объявлены на брифинге целевой группы Белого дома по коронавирусу во главе с министром здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром.
— Иностранным гражданам, кроме ближайших родственников граждан США и постоянных жителей, которые путешествовали в Китае в течение последних 14 дней, в этот раз будет отказано во въезде в Соединенные Штаты, - сказал Алекс Азар.
Ранее было решено, что граждане США, прибывающие в страну из китайской провинции Ухань - эпицентра заражения, - были помещены в карантин на 14 дней, начиная с воскресенья в 17:00 по восточному времени.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в Китае «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».
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Правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.
Об этом передает South China Morning Post.
Эти меры по приказу президента Дональда Трампа вводятся с целью предотвратить распространение болезни в стране.
Новые меры были объявлены на брифинге целевой группы Белого дома по коронавирусу во главе с министром здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром.
— Иностранным гражданам, кроме ближайших родственников граждан США и постоянных жителей, которые путешествовали в Китае в течение последних 14 дней, в этот раз будет отказано во въезде в Соединенные Штаты, - сказал Алекс Азар.
Ранее было решено, что граждане США, прибывающие в страну из китайской провинции Ухань - эпицентра заражения, - были помещены в карантин на 14 дней, начиная с воскресенья в 17:00 по восточному времени.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в Китае «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов