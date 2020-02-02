Власти китайской провинции Хубэй, эпицентре новой вспышки коронавируса, сообщили о 45 новых случаях смерти и 1921 новом подтвержденном случае.

Об этом сообщает телеканал 112.

Оба показателя немного ниже, чем в пятницу, и позволяют сделать вывод, что число случаев заболевания по всей стране увеличилось до более чем 13 800, а общее число погибших - до 304.

Сообщается, что за пределами материкового Китая до сих пор не было случаев смерти.

По состоянию на субботу в провинции зарегистрировано 9 074 подтвержденных случая заболевания, при этом 43 121 все еще находятся под наблюдением на предмет заражения. Из подтвержденных случаев 1118 находятся в тяжелом состоянии, а 444 - в критическом состоянии.

Число зараженных и умерших неуклонно растет, и исследование, проведенное учеными Гонконгского университета в пятницу, предсказало, что 75 815 человек в Ухане могли быть заражены новым коронавирусом.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания обнаружили в ряде азиатских стран, а также во Франции, США, Австралии, Канаде, Германии.

Напомним, японский Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что ему удалось культивировать и изолировать новый коронавирус, что позволит разработать вакцину.