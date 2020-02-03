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В австралийском штате Виктория на участке срубленного леса обнаружены десятки мертвых или раненых коал.
Об этом сообщает BBC News.
Сообщается, что некоторые коалы умерли от голода, какие-то из них могли стать жертвами бульдозеров. Около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают. В Департаменте охраны окружающей среды заявили, что ветеринары должны были применить эвтаназию для 25 коал.
Отмечается, что эвкалипты шаровидные, которые срубили на этом участке земли в декабре, являются важным местом обитания коалы. Однако люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев.
В данное время неизвестно, какая компания осуществляла лесозаготовку. Сообщается, что фирма-подрядчик утверждает о соблюдении всех стандартов при вырубке деревьев.
Однако организация Animals Australia заявила о нескольких очевидных нарушениях законодательства.
— По закону, компании, владеющие этими насаждениями, должны использовать специальные устройства для идентификации коал на деревьях, прежде чем начать вырубку, чтобы животных можно было безопасно вывезти и переселить. Существует также юридическая ответственность за обеспечение благополучия коал после завершения лесозаготовки, - отмечают в организации.
Чиновники Департамента окружающей среды уже заявили, что готовы привлечь виновных к уголовной ответственности.
Австралийская ассоциация лесной продукции пообещала расследовать инцидент и утверждает, что часть деревьев срубили уже после работы на участке компании-подрядчика.
— Непонятно пока, кто валил бульдозерами деревья вместе с коалами на них, но я абсолютно уверен, что это не владелец плантации или лесохозяйственная компания. Мы поддерживаем всех тех, кто призывает применить в полной мере закон относительно виновников, - заявил исполнительный директор ассоциации Росс Хэмптон.
Министерство охраны окружающей среды Австралии отнесло коалу к «уязвимым» видам после того, как десятки тысяч этих животных, вероятно, стали жертвами масштабных пожаров.
Напомним, что власти Австралии опасаются, что в результате масштабных лесных пожаров погибли тысячи коал.
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В австралийском штате Виктория на участке срубленного леса обнаружены десятки мертвых или раненых коал.
Об этом сообщает BBC News.
Сообщается, что некоторые коалы умерли от голода, какие-то из них могли стать жертвами бульдозеров. Около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают. В Департаменте охраны окружающей среды заявили, что ветеринары должны были применить эвтаназию для 25 коал.
Отмечается, что эвкалипты шаровидные, которые срубили на этом участке земли в декабре, являются важным местом обитания коалы. Однако люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев.
В данное время неизвестно, какая компания осуществляла лесозаготовку. Сообщается, что фирма-подрядчик утверждает о соблюдении всех стандартов при вырубке деревьев.
Однако организация Animals Australia заявила о нескольких очевидных нарушениях законодательства.
— По закону, компании, владеющие этими насаждениями, должны использовать специальные устройства для идентификации коал на деревьях, прежде чем начать вырубку, чтобы животных можно было безопасно вывезти и переселить. Существует также юридическая ответственность за обеспечение благополучия коал после завершения лесозаготовки, - отмечают в организации.
Чиновники Департамента окружающей среды уже заявили, что готовы привлечь виновных к уголовной ответственности.
Австралийская ассоциация лесной продукции пообещала расследовать инцидент и утверждает, что часть деревьев срубили уже после работы на участке компании-подрядчика.
— Непонятно пока, кто валил бульдозерами деревья вместе с коалами на них, но я абсолютно уверен, что это не владелец плантации или лесохозяйственная компания. Мы поддерживаем всех тех, кто призывает применить в полной мере закон относительно виновников, - заявил исполнительный директор ассоциации Росс Хэмптон.
Министерство охраны окружающей среды Австралии отнесло коалу к «уязвимым» видам после того, как десятки тысяч этих животных, вероятно, стали жертвами масштабных пожаров.
Напомним, что власти Австралии опасаются, что в результате масштабных лесных пожаров погибли тысячи коал.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов