В австралийском штате Виктория на участке срубленного леса обнаружены десятки мертвых или раненых коал.

Об этом сообщает BBC News.

Сообщается, что некоторые коалы умерли от голода, какие-то из них могли стать жертвами бульдозеров. Около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают. В Департаменте охраны окружающей среды заявили, что ветеринары должны были применить эвтаназию для 25 коал.

Отмечается, что эвкалипты шаровидные, которые срубили на этом участке земли в декабре, являются важным местом обитания коалы. Однако люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев.

В данное время неизвестно, какая компания осуществляла лесозаготовку. Сообщается, что фирма-подрядчик утверждает о соблюдении всех стандартов при вырубке деревьев.

Однако организация Animals Australia заявила о нескольких очевидных нарушениях законодательства.

— По закону, компании, владеющие этими насаждениями, должны использовать специальные устройства для идентификации коал на деревьях, прежде чем начать вырубку, чтобы животных можно было безопасно вывезти и переселить. Существует также юридическая ответственность за обеспечение благополучия коал после завершения лесозаготовки, - отмечают в организации.

Чиновники Департамента окружающей среды уже заявили, что готовы привлечь виновных к уголовной ответственности.

Австралийская ассоциация лесной продукции пообещала расследовать инцидент и утверждает, что часть деревьев срубили уже после работы на участке компании-подрядчика.

— Непонятно пока, кто валил бульдозерами деревья вместе с коалами на них, но я абсолютно уверен, что это не владелец плантации или лесохозяйственная компания. Мы поддерживаем всех тех, кто призывает применить в полной мере закон относительно виновников, - заявил исполнительный директор ассоциации Росс Хэмптон.

Министерство охраны окружающей среды Австралии отнесло коалу к «уязвимым» видам после того, как десятки тысяч этих животных, вероятно, стали жертвами масштабных пожаров.

Напомним, что власти Австралии опасаются, что в результате масштабных лесных пожаров погибли тысячи коал.